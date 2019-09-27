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'dan şaşırtan paylaşımı! Gerçek ortaya çıktı...

'dan ile oynanacak derbi öncesi sürpriz bir son dakika paylaşımı geldi. Sarı kırmızılı takımın hesabından 'hacklendik' paylaşımı yapıldı. İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da yaşanan bu sürpriz gelişme ve o paylaşımın sebebi...

Giriş Tarihi: 27.9.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 17:30
Galatasaray'dan şaşırtan Instagram paylaşımı! Gerçek ortaya çıktı...

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi şaşırtan bir son dakika paylaşımı geldi. Galatasaray, Instagram hesabının hikaye (story) kısmından bir paylaşımda bulundu ve 'HESABIMIZ HACKLENDİ' ifadelerini kullandı.

Galatasaray Instagram hesabının bu paylaşımı yapma sebebi ise daha sonradan anlaşıldı. Zira öncesinde hesabın hacklendiğini düşündürecek herhangi bir paylaşım gelmemişti. Gerçek ise şuydu; Galatasaray'ın hesabı hacklenmemiş, Ryan Babel tarafından kullanılmak üzere projelendirilmişti. 'Hack' paylaşımıyla da dikkat çekilmiş oldu...

İşte ilk paylaşım:

Ryan Babel'in paylaşımı:

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Galatasaray'dan şaşırtan Instagram paylaşımı! Gerçek ortaya çıktı...
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