Galatasaray'dan şaşırtan Instagram paylaşımı! Gerçek ortaya çıktı...

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi şaşırtan bir son dakika paylaşımı geldi. Galatasaray, Instagram hesabının hikaye (story) kısmından bir paylaşımda bulundu ve 'HESABIMIZ HACKLENDİ' ifadelerini kullandı.

Galatasaray Instagram hesabının bu paylaşımı yapma sebebi ise daha sonradan anlaşıldı. Zira öncesinde hesabın hacklendiğini düşündürecek herhangi bir paylaşım gelmemişti. Gerçek ise şuydu; Galatasaray'ın hesabı hacklenmemiş, Ryan Babel tarafından kullanılmak üzere projelendirilmişti. 'Hack' paylaşımıyla da dikkat çekilmiş oldu...

İşte ilk paylaşım:

Ryan Babel'in paylaşımı: