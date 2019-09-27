Jose Sosa: Ayağa kalkacağız

Bordomavili takımın kaptanı Jose Sosa, Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını söyledi. Arjantinli yıldız, "İyi bir oyunla iyi bir sonuç alabilirsek taraftarımızı mutlu edebileceğimizi düşünüyoruz. Beşiktaş karşılaşması bizim için çok önemli ama her şey demek değil" dedi. Sakatlıklar için üzgün olduklarını dile getiren Sosa, "Takımımız adına önemli oyuncular ve önemli kimliklerden faydalanamıyoruz. Ancak önümüzde geçen yıl örneği var. 13-14 oyuncuyla, genç arkadaşlarımızla çok iyi işler çıkardık. Geçen sezonun üzerine çıkabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, Trabzon'a ilk geldiğinde hakkında yalan iddialar ortaya atıldığını, şimdi de aynı şeyleri Obi Mikel ve Sturridge'nin yaşadığını vurgulayıp taraftarlardan bu tip şeylere kulak tıkamalarını istedi.

İKI TARAF DA MUTLUYSA OLUR

SOSA, sezon sonunda biten sözleşmesi ile ilgili soruya ise "Ben şu anda sadece işime odaklanmış biriyim. Gerisini fazla düşünmüyorum. İki taraf da mutluysa neden olmasın" cevabını verdi.

Trabzon'dan kural hatası incelemesi

TRABZONSPOR Hukuk Kurulu, Sivasspor deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta Sörloth'un kullandığı penaltı atışı sırasında düdükten önce oyuncuların ceza sahasına girdiği ve kalecinin çizgiye basmadığı gerekçesiyle kural hatası incelemesi yapıyor. İnceleme sonucunda yönetim kurulu bir durum değerlendirmesi yapacak ve Sivasspor karşılaşması için kural hatası başvurusunda bulunmayı masaya yatıracak.

Revizyon yok, futolculara uyarı var

BORDO-MAVILILERDE teknik heyetin, Beşiktaş maçında sakat oyuncuların henüz iyileşmemesi nedeniyle ilk 11'de revizyona gitmesi beklenmiyor. Ancak Ünal Karaman, Sivasspor karşılaşmasında yapılan hatalar dolayısıyla oyuncularını uyardı. Tecrübeli isimlerden ise sorumluluk üstlenerek takıma ağabeylik yapmalarını istedi. Karaman, özellikle girilen pozisyonları daha iyi değerlendirmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.