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'da 3 eksik var

İstikbal Mobilya , Konyaspor deplasmanına 3 eksik ile çıkacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 13:40
Kayserispor'da 3 eksik var

Süper Lig 6.haftasında Konyaspor'a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da 3 eksik var. Geride kalan 5 haftada 3 beraberlik 2 yenilgi alan Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden bu hafta yine oynayamayacak.

Takımdan ayrı çalışan Artem Kravets ile Şamil Çınaz'ın 1-2 haftadan hazır hale gelebileceği Alpay'ın ise ligin ikinci yarısına hazır hale gelmesi için tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Geçtiğimiz hafta hasta olmasına rağmen forma giyen Pedro Hernique'nin ise rahatsızlığının tamamen geçti ve forma giyebilecek.

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Kayserispor'da 3 eksik var
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