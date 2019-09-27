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'i - derbisinde izlemeye gelecekler!

- derbisi sadece maçın önemli açısından değil, futbolcuların kendilerini gösterdikleri bir alan olarak da dikkat çekiyor. Bunlardan birisi de sarı lacivertli takımın forvet oyuncusu ... Haberlere göre önemli bir İngiliz ekibi, Muriç'i izlemek üzere derbiye gelecek. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 27.9.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 10:42
Vedat Muriç'i Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde izlemeye gelecekler!

Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden birisi haline gelen 'nin Kosovalı golcüsü 'e bir talip daha çıktı.

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Vedat Muriç'i Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde izlemeye gelecekler!
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