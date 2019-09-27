Vedat Muriç'i Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde izlemeye gelecekler!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sadece maçın önemli açısından değil, futbolcuların kendilerini gösterdikleri bir alan olarak da dikkat çekiyor. Bunlardan birisi de sarı lacivertli takımın forvet oyuncusu Vedat Muriç... Haberlere göre önemli bir İngiliz ekibi, Muriç'i izlemek üzere derbiye gelecek. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.9.2019 10:32Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 10:42
Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden birisi haline gelen Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'e bir talip daha çıktı.