Altay Bayındır, 1 puandan memnun değil

Altay Bayındır, mücadele sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Topu kaleye sokamadık. Kazansak da kaybetsek de hiçbir şey bitmiş değildi. Şampiyonluğa kilitlenmiş, inanmış bir takımız. İnşallah devamlılığımızı sahaya yansıtıp, Antalyaspor maçında da skoru alıp devam ederiz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Galatasaray'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Her maçta hedeflerinin 3 puan olduğunun altını çizen Altay, "Bir puan kesinlikle başarı demek değil. Biz her maçta olduğu gibi 3 puan için mücadele verdik. Bazen böyle maçlar da olabiliyor. Fazla takılıp kalmadan, önümüzdeki Antalyaspor maçına en iyi şekilde odaklanıp, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Her maça iyi bir şekilde konsantre olmaları gerektiğini belirten genç file bekçisi şöyle konuştu:

"Benim de ilk derbimdi. Keyifli ve güzel bir mücadele oldu. Galatasaray taraftarının sesleri duyuldu ama ben daha çok Fenerbahçe taraftarının sesini duydum. Onlara teşekkür ediyorum. Bu maç benim için geçmiş maçlardan biri gibiydi. Derbi olmasının etkisi olmadı. Her maça aynı şekilde konsantre oluyorum. Hocamız da Emre (Belözoğlu) ağabey de Volkan (Demirel) ağabey de tecrübeli insanlar. Büyük liderler. Bu maça tecrübe olarak katkıları çok fazla oldu. Bu maçı oynamış kişiler olarak gerekli şeyleri söylediler. Bizim için her maç önemli. Galip gelebilirdik ama olmadı."