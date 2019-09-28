Galatasaray - Fenerbahçe: 10'ar maddede takımların son durumu

10 maddede Galatasaray'ın derbi haftası

Florya -- Mehmet Özcan

1. PAZAR akşamı Malatya'daki G.Saray'ın aklı Fenerbahçe'deydi. 33 yaşındaki Mariano ve Falcao ile Afrika Kupası yorgunu Feghouli derbi düşünülerek dinlendirildi.

2. 1-1'LIK Btc Turk Yeni Malatya beraberliği sonrası eleştirilen Levent Şahin'e sahip çıkan Fatih Terim, derbide tek başına kulübede olacak yardımcı antrenörüne "Sana güvenim tam" diyerek destek verdi.

3. DERBI hazırlıkları salı başladı. Her maçta ilk 11'de olan Babel'e düşük tempolu program uygulandı. Falcao'nun da salonda çalışarak fit kalması sağlandı.

4. ÇENESINDEN ameliyat olan ve bir hafta sadece sıvıyla beslenen Belhanda döndü... Katı gıda tüketmeye başlayan Faslı 10 numara hocasına, "Oynamak istiyorum" dedi. Belhanda'ya özel maske hazırlandı.

5. FATIH Terim perşembe günkü taktik çalışmada derbi 11'ini "Muslera- Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo-Nzonzi- Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel-Falcao" şeklinde oluşturdu. Bugün de sahaya aynı ilk 11 ile çıkacak.

6. ORTA sahada Seri yerine Lemina'yı tercih eden Terim'i en çok hangi iki yabancısını tribüne göndereceği konusu zorluyor. Donk'la birlikte Andone ya da Seri kontenjana takılacak.

7. KONYASPOR ve Btc Turk Yeni Malatya maçlarından ders alan Galatasaray, derbide öne geçse dahi 1-0'ı korumayı düşünmeyecek ve 2 farkı bulmaya çalışacak.

8. SEZONA formsuz giren Luyindama-Marcao ikilisi teknik heyet tarafından özel olarak uyarıldı. İki stopere hafta boyunca Vedat Muriqi'in görüntüleri tek tek izletildi.

9. FENERBAHÇE karşısında 50 bin taraftarına güvenen Galatasaray'ın yedek kulübesinden en önemli hamlesi Emre Mor olacak. Genç oyuncu Levent Şahin'in jokeri durumunda.

10. YÖNETIM kurulu son toplantısını Florya'ya aldıran Başkan Mustafa Cengiz, tesiste Fatih Terim'le moral yemeği yedi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak hafta boyunca futbolcuların yanındaydı. Elmander de ziyarete geldi.

Fenerbahçe Derbiye Hazır mı?

10 maddede Fenerbahçe'nin derbi haftası

Samandıra -- Volkan Demir

1. F.BAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, hafta boyunca yaptığı toplantılarda bu maçın kaybedilmesinin hedeflerinden sapma oluşturmayacağını, ancak kazanmaları halinde şampiyonluk ateşinin yanacağını futbolcularına defalarca anlattı.

2. YANAL ve ekibi, sistemi nasıl savunma yapılacağına göre değil, rakibin zaaflarını nasıl değerlendireceklerine yönelik olarak kurdu. Ersun Yanal 1 değil 3 puan istiyor.

3. PERŞEMBE günü ağrıları nedeniyle antrenmana katılmayan ve derbiyi kaçıracak gözüyle bakılan Emre Belözoğlu, dün son taktik idmanda ilk 11'de yer aldı. Mauricio İsla'nın dönüşüyle Yanal, Şilili oyuncuyu da 11'e aldı.

4. SAKATLIKLARI sona eren Hasan Ali ve Moses bu mücadelede 11'de olmayacak. Ancak iki oyuncunun maç kadrosuna alınacak seviyeye geldiği belirtildi.

5. KADRONUN büyük ölçüde yeni olması nedeniyle oyuncularla derbiye dair birçok mental görüşme de yapıldı. Bu görüşmelerde başrol yardımcı antrenör Volkan Demirel ve kaptan Emre Belözoğlu'na aitti. Demirel soğukkanlılığın önemine dikkat çekti.

6. SAKATLIĞI nedeniyle derbiyi kaçıracak olan Garry Rodrigues'in yerine daha önce sağ kanatta görev yapan Deniz Türüç forma giyecek. Sağ önde ise Ozan Tufan oynayacak.

7. KANARYA bu akşam sahaya savunmak için değil kazanmak için çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal, Muriqi-Kruse ikilisinin Galatasaray'ın kilidini çözeceğine inanıyor.

8. ALI Koç'un cezasının kalkması büyük sevinç yarattı. Yönetim, maçı Koç önderliğinde tam kadro protokol tribününde izleyecek. Sarılacivertli yönetim stada takımla birlikte gelecek.

9. YANAL ve takımın tecrübeli isimleri, futbol olarak kendilerinin önde olduklarını takıma sık sık anlattı. Futbolculara, "Bu maçın favorisi biziz" düşüncesi toplantılarda aktarıldı.

10. SARI-LACIVERTLILER bu akşam hem ezeli rakibini devirip uzun maratonda Galatasaray'a karşı avantaj yakalamak hem de 2 bin 481 taraftarıyla birlikte şampiyonluk ateşini ezeli rakibinin stadı Türk Telekom'da yakmak istiyor.

Fenerbahçe'ye karşı Fatih Terim

10 Galibiyet 13 Beraberlik 10 Yenilgi

TÜM Türkiye'nin gözü iki takımın forvetlerinde olacak. Radamel Falcao kariyerinde 475 maça çıkarken rakip fileleri 280 kez havalandırdı. Vedat Muriqi ise 209 resmi maçta 68 kez fileleri sarstı.

38

Sarı-kırmızılılar, sahaya evinde yakaladığı 38 maçlık yenilmezlik serisi ile çıkıyor.

Aslan evindeki son 38 maçta 99 gol atarken maç başına 2.6 ortalama yakaladı, 23 gol yiyerek 0.6 oran elde etti.

10

İki takım arasındaki son 10 resmi maçta 6 beraberlik çıkarken F.Bahçe 3, G.Saray ise 1 kez kazandı.

110

İki takım 110 yıllık rekabette 390 kez karşılaşırken F.Bahçe 146, G.Saray ise 123 galibiyet aldı.

FENERBAHÇE: 535 GOL

GALATASARAY: 485 GOL

124

İki takımın lig düellosunda 124 karşılaşmada Aslan 33, Kanarya ise 50 kez kazandı.

Çakır'la FB önde

Maçın hakemi Cüneyt Çakır bugüne kadar iki takımın da 50'şer maçını yönetti. Derbi özelinde ise deneyimli hakem 11 kez Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalarken, sarılacivertliler sahadan 6 galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçlarda 3 kez gülerken 2 derbi de beraberlikle sona erdi.

G.Saray forması ile F.Bahçe'ye karşı 21 maça çıkan Fernando Muslera 7 kez sahadan zaferle ayrılıp 5 mağlubiyet gördü. F.Bahçe'de Altay ise ilk kez derbi oynayacak.

Saat: 20.00

Yayın: beIN Sports 1

Hakem: Cüneyt Çakır

Stat: Türk Telekom