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derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe 11'ler netleşiyor!

Süper Lig'de dev randevu! 6. hafta müsabakasında , ezeli rakibi 'yi sahasında konuk edecek. Her iki ekip de mutlak galibiyet parolası belirlerken, sarı kırmızılı ekip sahasında geçit vermek istemiyor. Fenerbahçe ise 10 olan puanını 13 yaparak liderlik yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Dev maça saatler kala, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'lerinde de sürpriz isimler dikkat çekiyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Haberimizin detaylarından Galatasaray Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenebilir, karşılaşmaya ilişkin muhtemel 11'ler ve diğer bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.9.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 10:29
Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe 11'ler netleşiyor!

Süper Lig'de derbi heyecanı! 6. hafta karşılaşmasında , ezeli rakibi 'yi Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak. Falcao ve Vedat Muriç'in ilk kez derbi heyecanı yaşayacağı karşılaşmada, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ise müsabakayı tribünden takip edecek. Her iki ekip de mutlak galibiyet parolası belirlerken, Fenerbahçe deplasmanda puan kaybı yaşamak istemiyor. Derbi maçı öncesi her iki takımdan da son dakika haberleri gelirken muhtemel 11'ler de büyük ölçüde netleşti.

DERBİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERDE SÜRPRİZLER!

Cimbom'un muhtemel 11'inde sürpriz bir değişiklik göze çarpıyor. Keza, Fenerbahçe'nin sol kanadında da alışılagelmişin dışında bir isim dikkat çekiyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Haberimizin detaylarından anbean Galatasaray Fenerbahçe maçı hakkında son dakika gelişmelerine ulaşabilir, karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, tüm ayrıntılar;

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Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe 11'ler netleşiyor!
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