Galatasaray'da Belhanda, Fenerbahçe derbisine bu maske ile çıkacak

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe ile bu akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Herkesin aklındaki sorulardan bir tanesi de çenesinden ameliyat olan Belhanda'nın oynayıp oynayamayacağıydı. İşte son gelişmeler...

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Belhanda, rakip takım oyuncusu Veysel Sarı'nın çenesine yaptığı müdahale sonrasında kendisini yere bırakmıştı. Faslı futbolcunun maçtan sonra yapılan kontrollerinden sonra çenesinde 2 kemiğinin kırıldığı tespit edilmişti. Yıldız futbolcu maçtan 1 gün sonra ameliyat olmuştu.

Belhanda, yaşadığı bu sakatlık nedeniyle Fas Milli Takımı'na da gidemedi ve tedavisini Türkiye'de sürdürdü. Sahalara dönüşü 2 ay süreceği belirtilirken, Galatasaray sağlık ekibinin hazırladığı özel maske ile Fenerbahçe derbisine yetiştirileceği ifade edilmişti.

DERBİDE 11 BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Belhanda, geçtiğimiz günlerde idmana özel tasarlanan maske ile katıldı. Bu görüntü objektiflere böyle yansıdı. Faslı orta sahanın bugün oynanacak Fenerbahçe maçında 11'de yer alması bekleniyor.