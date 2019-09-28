Kolombiya, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izleyecek

TÜRK TELEKOM Stadı'ndaki dev derbi Kolombiya'da da yakından takip edilecek. Radamel Falcao transferi ile Kolombiya'dan Win Sports kanalı G.Saray maçlarının yayın hakkını alırken, ilk yayın bugün başlayacak. Kolombiya kanalı, İstanbul ve Galatasaray ile ilgili özel bir video hazırlarken ülkemizi de yakından tanıttı. Ayrıca farklı ülkelerden çok sayıda basın mensubu mücadeleyi Aslantepe'de takip edecek.

DEV PRIM! 5 MİLYON TL

BAŞKANLIK koltuğuna oturmasının ardından maç özelinde prim sistemine son veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu kuralını derbi için rafa kaldırdı. Oyuncularla yapılan yeni anlaşmalarda da maç başı maddelerine galibiyet şartı koyan sarı-kırmızılı yönetim kritik derbi için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı oyuncular bugün kazanmaları halinde toplam 5 milyon liralık prim alacak.

ASLANTEPE'DE REKOR GECESI

BUGÜN oynanacak derbide Türk Telekom Stadı'nda rekor kırılması bekleniyor. 2011 yılının Ocak ayında açılan stadın seyirci rekoru geçtiğimiz sezon oynanan Beşiktaş derbisinde 51 bin 578 kişi ile kırılmıştı. 45 bin kombine satışının ardından tüm localar da tükenirken, satışa çıkan 2 bin 700 bilet kısa sürede satıldı. Fenerbahçe taraftarının da kendine ayrılan bölümü doldurması ile Aslantepe'de bugün 52 bin taraftarın olması bekleniyor.

BABEL CIMBOM'UN HESABINI HACKLEDI

GALATASARAY'IN resmi instagram hesabından dün hacklenildiği yönünde bir paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılıları panikleten olay ise daha sonra Ryan Babel'in sahneye çıkmasıyla son buldu. Hollandalı futbolcu, Galatasaray'ın resmi hesabından kendi videosunu paylaşarak, "Bunu bekliyor muydunuz?" yorumunu yaptı ve gönüllere su serpti. Taraftarlar da bu paylaşım sonrası Babel için "Yeter ki sen hackle" yorumları yaptılar.