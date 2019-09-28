Slimani Fransa’da kendini buldu! Şova devam…

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraftarın tepkisini toplayan Cezayirli oyuncu Islam Slimani, Leicester City'den kiralandığı Fransa ekibi Monaco'da çıktığı 5 maçta adeta şov yaptı. Son olarak Brest takımı karşısında performansıyla göz dolduran Slimani, gelecek maçlar için de kulübü ve taraftarlarına güven ve moral depoladı. İşte habere ilişkin detaylar…

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani'nin 1 gol, 3 asiste imza attığı karşılaşmada Monaco, Brest'i 4-1 mağlup etti. Cezayirli oyuncu, bu performansıyla Monaco kulübü tarihine geçti. Fransa Ligi'nin 8. haftasında Monaco, evinde ağırladığı Brest'i 4-1'lik skorla yendi.

Ev sahibine galibiyet kazandıran goller Wissam ben Yedder, Islam Slimani, Gelson Martins ve Keita Balde'den geldi.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ!

Slimani karşılaşmayı 3 asist 1 gollük performansla tamamlarken 5 maçta 4 gol 4 asist kaydetmiş oldu.Islam Slimani, 2006/07 sezonu başından bu yana Monaco formasıyla Ligue 1'de bir maçta en fazla gole katkı yapan oyuncu oldu. Bu sonucun ardından Monaco, puanını 9'a yükseltti.