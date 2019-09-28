Sturridge’in gözü formada

ABDURRAHİM

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da büyük umutlarla transfer edilen ancak hazır olmaması ve yaşadığı küçük çaplı sakatlıklar nedeniyle beklentilere karşılık veremeyen İngiliz golcü Daniel Sturridge'i hırs bastı. Sivasspor maçı öncesinde yapılan kontrollerin ardından tedbir amaçlı kadrodan çıkartılan golcü oyuncuTakım ile birlikte idmanı tamamlayan yıldız futbolcunun bugünkü çalışmada da yer alması halindeTedbir amaçlı maç günü kontrolleri de yapılacak olan Sturridge'in de derbide forma giymeyi çok istediği belirtildi.Trabzonspor üç futbolcusunun daha mukavelesini yeniledi. Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak'tan sonra, dün de Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun ve Arda Akbulut ile yeni kontrat imzalandı. 21 yaşındaki stoper Hüseyin'in 2022'de bitecek sözleşmesi bir yılı opsiyonlu 2 yıl daha uzatıldı. Hüseyin bu sezon 2 milyon TL, gelecek sezon 2.3, 2021- 22'de 2 milyon 645 bin TL, 2022-23'te 3 milyon 42 bin TL, opsiyon sezonunda ise 3 milyon 498 bin TL kazanacak. 18 yaşındaki kaleci Arda'nın mukavelesi son yıl opsiyonlu 2025'e kadar uzatılırken, toplam 2 milyon 239 bin 125 TL alacak. 20 yaşındaki sol bek Abdurrahim'in ise 2021 bitişli sözleşmesi son yılı opsiyonlu 2023'e kadar uzatıldı. Abdurrahim bu süreçte toplam 1 milyon 248 bin 625 TL ücret alacak