Transferin sorumlusu benim

T
rabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalar yaptı. İşte satır başları:
■ Bankalar
Birliği ile TFF'nin yaptığı yapılandırmanın en önemli faktörü Trabzonspor'dur.
TFF Lisans Talimatı'nın yürürlüğe konulması için en büyük çabayı sarf eden ve şartları yerine getiren de Trabzonspor'dur.
Diğer kulüpler bizi takip etti.
■ Ağustos itibariyle gelirimiz 330 milyon TL'ye yaklaştı. Borsa İstanbul'a kote olan şirketimiz 2011'den sonra ilk kez 106 milyon TL gelir beyan etmiştir.
FORMSUZLUK SÖZ KONUSU
■ Bugün
Obi Mikel ve Sturridge'iin formsuzluğu söz konusudur. Bu iki oyuncumuz da hazırlık kampı sonrası gelmiştir.
15 günlük süre içerisinde takıma direkt katkı veren 4 oyuncumuz sakatlandı. Bunlar sistemin çok önemli parçalarıydı.
■ Hocanın
bir maçtan sonra transferlere karışmadığı yönündeki açıklaması öne sürülerek bazı şeyler yazıldı. Hocamız isim vermedi, evet. Sadece ihtiyacı olan mevkilere, ihtiyacı olan özellikleri belirterek oyuncu alınmasını talep etti.
Andjusic dışında tüm oyuncular, ya izleme komitesi ya da teknik heyetin birlikte kararı sonucu alınmıştır. Günün sonunda nihai kararı veren ise kulüp başkanıdır.
Bu transferlerden sorumlu tutulacak birisi varsa benim.
ADIMLARI BİLE KONUŞULUR
■ Sturrıdge'ın
sakatlığı konusunda birçok spekülasyon var. Kendisi sağlık kontrolü en uzun süren futbolcumuzdur
.
MR makinesinde yarım saat fazla kaldı. Bu tür oyuncunun attığı adım hatta saç stili bile konuşulur. O yüzden bu haberler çıkıyor.
■ Rodallega
ile her konuda anlaşmaya vardık ama menajerinin yüzde 30 komisyon istemesi
nedeniyle transfer olmadı.
■ Pazar
günü Beşiktaş için de bizim için de oldukça zorlu bir maç olacak. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var.
■ TFF'nın
kurullarının oluşumunda bugüne dönük yaşanabilecek sıkıntıları TFF Başkanı Nihat Özdemir ile ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle paylaştık. Yaşamış olduğumuz