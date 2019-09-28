Transferin sorumlusu benim

BUGÜN NELER OLDU

rabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalar yaptı. İşte satır başları:■ BankalarBirliği ile TFF'nin yaptığı yapılandırmanın en önemli faktörü Trabzonspor'dur.TFF Lisans Talimatı'nın yürürlüğe konulması için en büyük çabayı sarf eden ve şartları yerine getiren de Trabzonspor'dur.Diğer kulüpler bizi takip etti.■ Ağustos itibariyle gelirimiz 330 milyon TL'ye yaklaştı.■ BugünObi Mikel ve Sturridge'iin formsuzluğu söz konusudur.15 günlük süre içerisinde takıma direkt katkı veren 4 oyuncumuz sakatlandı. Bunlar sistemin çok önemli parçalarıydı.■ Hocanınbir maçtan sonra transferlere karışmadığı yönündeki açıklaması öne sürülerek bazı şeyler yazıldı. Hocamız isim vermedi, evet.Andjusic dışında tüm oyuncular, ya izleme komitesi ya da teknik heyetin birlikte kararı sonucu alınmıştır.Bu transferlerden sorumlu tutulacak birisi varsa benim.■ Sturrıdge'ınsakatlığı konusunda birçok spekülasyon var.MR makinesinde yarım saat fazla kaldı. Bu tür oyuncunun attığı adım hatta saç stili bile konuşulur. O yüzden bu haberler çıkıyor.■ Rodallegaile her konuda anlaşmaya vardık amanedeniyle transfer olmadı.■ Pazargünü Beşiktaş için de bizim için de oldukça zorlu bir maç olacak. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var.■ TFF'nınkurullarının oluşumunda bugüne dönük yaşanabilecek sıkıntıları TFF Başkanı Nihat Özdemir ile ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle paylaştık.