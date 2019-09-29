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’a protesto

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Ali Koç’a protesto
Fatih Terim'e yönelik açıklamaları nedeniyle aldığı 30 günlük hak mahrumiyeti cezası Tahkim Kurulu tarafından kaldırılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, protokol tribünündeki yerini aldı. Sarıkırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesi Koç aleyhinde tezahüratta bulundu. Bu arada sarı-lacivertli yönetim kurulu üyelerini Türk Telekom Stadyumu'na gelişlerinde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak karşıladı.

TERİM SON KEZ TRİBÜNE ÇIKTI
Cezalı olan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları Hasan Şaş ile Ümit Davala, Fenerbahçe derbisini de tribünden takip etmek zorunda kaldı. Sarı-kırmızılı takımı saha kenarından Malatya'da olduğu gibi yine yardımcı antrenör Levent Şahin yönetti. Bu karşılaşma ile birlikte Fatih Terim'in
cezası sona ermiş oldu.

ŞAŞ VE DAVALA YERLERİNDE DURAMADI
Karşılaşmayı cezaları nedeniyle tribünden takip eden Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala, 90 dakika boyunca büyük heyecan yaşadı.
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Ali Koç’a protesto
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