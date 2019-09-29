Babel ve Kruse gönülleri fethetti

Karşılaşma öncesi yapılan seremoniye iki futbolcu damga vurdu. G.Saray'ın tecrübeli sol açığı Ryan Babel ve F.Bahçe'nin hücum oyuncusu Max Kruse İstiklal Marşı'nı okuyarak gönülleri fethetti. Kruse, Twitter'da Türkiye Trend Topic listesinde ikinci sıraya yükselirken, dünyada ise dördüncü basamakta yer aldı. Kruse maç sonu yaptığı açıklamada, Türkiye'ye saygı için elinden geleni yaptığını söyledi. Yıldız futbolcu, "Türk halkı beni çok sıcak karşıladı. Dil konusunda kendimi geliştirmek için çaba harcıyorum"
ifadelerini kullandı. Maçla ilgili ise "Sıkı bir derbi oldu ama biz daha üstün gibiydik" dedi.
DOKTOR UYARISIYLA MASKEYİ GERİ TAKTI!
Çenesinden ameliyat olan ve çarşamba günü takımla çalışmalara başlayan Belhanda özel maskeyle takımdaki yerini aldı. Ancak rahat edemeyince 43. dakikada maskeyi çıkardı.
Yıldız futbolcu doktorların uyarısıyla ikinci yarıda tekrar maskesini taktı. Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde Seri'nin yerine Lemina'yı tercih etti. Yabancı kontenjanına takılan Seri ve Andone ise tribüne çıktı.
"DAHA ÇOK F.BAHÇE TARAFTARINI DUYDUM"
Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır, gol yemeden tamamladığı dev mücadele sonrası şöyle konuştu: "Galibiyete yakın olduğumuz bir maçtı ama topu kaleye sokamadık. Bir şey bitmiş değil, şampiyonluğa kenetlendik. Bugünü başarı olarak görmüyorum.
Biz 3 puan için oynuyoruz. İlk derbimdi, güzel bir maç oldu. Sahada Galatasaray taraftarının sesi duyuldu ama ben daha çok Fenerbahçe taraftarının sesini duydum.
Destekleri için onlara teşekkür ediyorum."
13 İSİMDEN SİFTAH
F.Bahçe'de Altay, Kruse, Tolga, Gustavo, Zanka, Muriqi, Deniz; G.Saray'da ise Falcao, Babel, Nzonzi, Lemina, Marcao ve Emre ilk defa ezeli rekabette forma giydi.