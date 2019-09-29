Babel ve Kruse gönülleri fethetti

BUGÜN NELER OLDU

Karşılaşma öncesi yapılan seremoniye iki futbolcu damga vurdu. G.Saray'ın tecrübeli sol açığı Ryan Babel ve F.Bahçe'nin hücum oyuncusu Max Kruse İstiklal Marşı'nı okuyarak gönülleri fethetti. Kruse, Twitter'da Türkiye Trend Topic listesinde ikinci sıraya yükselirken, dünyada ise dördüncü basamakta yer aldı. Kruse maç sonu yaptığı açıklamada, Türkiye'ye saygı için elinden geleni yaptığını söyledi. Yıldız futbolcu,ifadelerini kullandı. Maçla ilgili ise "Sıkı bir derbi oldu ama biz daha üstün gibiydik" dedi.Çenesinden ameliyat olan ve çarşamba günü takımla çalışmalara başlayan Belhanda özel maskeyle takımdaki yerini aldı.Yıldız futbolcu doktorların uyarısıyla ikinci yarıda tekrar maskesini taktı. Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde Seri'nin yerine Lemina'yı tercih etti.Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır, gol yemeden tamamladığı dev mücadele sonrası şöyle konuştu: "Galibiyete yakın olduğumuz bir maçtı ama topu kaleye sokamadık.Biz 3 puan için oynuyoruz. İlk derbimdi, güzel bir maç oldu. SahadaDestekleri için onlara teşekkür ediyorum."F.Bahçe'de Altay, Kruse, Tolga, Gustavo, Zanka, Muriqi, Deniz; G.Saray'da ise Falcao, Babel, Nzonzi, Lemina, Marcao ve Emre ilk defa ezeli rekabette forma giydi.