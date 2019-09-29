Beşiktaş - Wolverhampton maçı bilet fiyatları

BUGÜN NELER OLDU

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'na Slovan Bratislava deplasmanında aldığı 4-2'lik mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, gruptaki ikinci mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı konuk edecek. Perşembe günü saat 19.55'te Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşma için bilet satışına yarın saat 11.00'de başlanacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 100 TL ile 875 TL arasında olacak. Beşiktaş-Wolverhampton arasında oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:1. Kategori 265TL2. Kategori 250TL3. Kategori 225TL4. Kategori 215TL5. Kategori 180TL6. Kategori 165TL7. Kategori 110TL8. Kategori 100TLVIP: 750TL1903 A-E: 750TL1903 B-D: 825TL1903 C: 875TL