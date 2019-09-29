Defansta Vida’ya Necip Uysal eşlik edecek

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün defansın göbeğiniikilisinden oluşturacak. Sakatlıktan yeni kurtulan'dan ziyade'a daha çok güvenen teknik heyet, tecrübeli futbolcunun Medipol Başakşehir maçında gösterdiği performanstan da memnun kalmıştı.Avcı, Trabzonspor maçında'u da ilk 11'e taşıyabilir. Transferinson günü takıma katılan'den istediği verimi alamayantecrübeli teknik adamın Boyd'atalimatı verdiği öğrenildi.Beşiktaş kafilesi dün akşam Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla Trabzon'a geldi. Siyahbeyazlıları az sayıda taraftar karşıladı. Takım daha sonra kalacağı otele geçerek kampa girdi.Beşiktaş 1 hafta içinde 3 zorlu sınava çıkacak. Siyah-beyazlı ekip Trabzonspor, Wolverhampton ve Alanyaspor maçlarından olumlu sonuçlar alamazsa, yönetimin ardından teknik heyeti de zorlu günler bekleyecek.Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan son 15 lig maçında Beşiktaş sadece iki kez mağlup oldu.