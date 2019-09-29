Defansta Vida’ya Necip Uysal eşlik edecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün defansın göbeğini Vida-Necip Uysal
ikilisinden oluşturacak. Sakatlıktan yeni kurtulan Enzo Roco
'dan ziyade Necip Uysal
'a daha çok güvenen teknik heyet, tecrübeli futbolcunun Medipol Başakşehir maçında gösterdiği performanstan da memnun kalmıştı.
Avcı, Trabzonspor maçında Tyler Boyd
'u da ilk 11'e taşıyabilir. Transferin
son günü takıma katılan Abdoulay Diaby
'den istediği verimi alamayan
tecrübeli teknik adamın Boyd'a 'Hazır ol'
talimatı verdiği öğrenildi.
Beşiktaş kafilesi dün akşam Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla Trabzon'a geldi. Siyahbeyazlıları az sayıda taraftar karşıladı. Takım daha sonra kalacağı otele geçerek kampa girdi.
1 HAFTADA TAM 3 CİDDİ SINAV
Beşiktaş 1 hafta içinde 3 zorlu sınava çıkacak. Siyah-beyazlı ekip Trabzonspor, Wolverhampton ve Alanyaspor maçlarından olumlu sonuçlar alamazsa, yönetimin ardından teknik heyeti de zorlu günler bekleyecek.
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Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan son 15 lig maçında Beşiktaş sadece iki kez mağlup oldu.