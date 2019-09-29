Futbolumuzu geliştirmeliyiz

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, sergiledikleri futbolu geliştirmek zorunda olduklarını söyledi. Yanal, "Zorluk seviyesi yüksek, atmosferi güzel bir derbiydi. Gol olmasa da en azından oyundan keyif alındığını düşünüyoruz" dedi. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Şampiyonluk yolunda bizim için en önemli şeylerden birisi derbi kazanmak. Ancak uzun bir maraton bu"Önemli iki kanat oyuncumuz yoktu. Hasan Ali Kaldırım son dakikada kadroya girdi. İsla'nın yine darbeye bağlı bir sakatlığı oldu. Biz iyi bir takımız ve iyi takım oyuncularımız var. Onları, isteklerinden ve başarılı futbollarından dolayı kutluyorum. Galatasaray'a karşı deplasmanda oynamamıza rağmen mücadele gücü yüksek bir performans ortaya koyduk. Daha önce de dediğim gibi kendimizi geliştirerek ilerlemek ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyoruz."