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Gazişehir 'te iki eksik

Gazişehir Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçında takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019 09:27
Gazişehir Gaziantep'te iki eksik

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2 , son olarak da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Ligde ilk sezonunu geçiren ve 5. hafta sonunda 10 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Göztepe maçından da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

KADRODA 2 EKSİK

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe maçında takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürecek.

Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde, forvet Kayode ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.

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Gazişehir Gaziantep'te iki eksik
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