Karagümrük: 2 - Akhisarspor: 3

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Rotman'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Erhan Çelenk'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin kaleci Aykut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

29. dakikada Erhan Çelenk'in pasında ceza sahası içinde topu alan Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

45+1. dakikada Sabo'nun ceza saha yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden gol oldu. 1-3

63. dakikada sol kanatta bulunan Alpaslan'ın uzun pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Erkan'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

69. dakikada Ramazan'ın sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Emeghara'nın kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-3



Stat: Vefa

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Seyfettin Ünal xx

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer x, Ramazan Civelek xx (Koray Altınay dk. 88 ?), Dobrovoljc x, Barış Başdaş x, Alparslan Erdem xx, Sabo xx, Zeki Yıldırım xx (Turgut Doğan Şahin dk. 81 ?), Silva x (Barış Özbek dk. 35 x), Erkan Zengin xx, Darri xx, Emeghara xx

Yedekler: Bojan Saranov, Muzaffer Cem Kablan, Albulhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Arif Morkaya, Efe Tatlı

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

AKHİSARSPOR: Gökhan Değirmenci x, Vrsajevic xx, Cocalic xx, Rotman xx, Alperen Babacan xx, Aykut Çeviker xx (Elmar Bjarnason dk. 72 x), Musa Nizam xx, Burhan Eşer xx (Ali Kaan Güneren dk. 84 ?), Muhammet Reis xx, Erhan Çelenk xx (Tolga Ünlü dk. 79 ?), Cikalleshi xx

Yedekler: Milan Lukac, Halil Yeral, Ergin Keleş, Bertuğ Bayar, Uğur Arslan Kuru, Onur Akdeniz

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Sabo (dk. 45+1), Emeghara (dk. 69) (Fatih Karagümrük), Erhan Çelenk (dk. 18), Cikalleshi (dk. 22 ve 29) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Zeki Yıldırım, Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Rotman, Aykut Çeviker, Musa Nizam, Cikalleshi, Burhan Eşer (Akhisarspor)

CÜNEYT DUMLUPINAR: "18 VE 29. DAKİKALAR ARASINDA BEKLENMEDİK GOLLER YEDİK"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, TFF 1. Lig'in 6. haftasında Akhisarspor'a 3-2 yenildikleri maça kötü başladıklarını ve ilk yarıda beklenmedik goller yediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dumlupınar, mağlubiyetten dolayı taraftarlardan özür dileyerek, "18 ve 29. dakikalar arasında beklenmedik goller yedik. Oyun dengemizi kaybettik ancak çabuk toparlandık. Devrenin son dakikasında bulduğumuz golle soyunma odasına daha enerjik girdik. İkinci yarıda oyun kontrolü bizdeydi. 3-2'yi yakaladıktan sonra beraberliği hatta galibiyeti getirecek pozisyonlar yakaladık. Maalesef değerlendiremedik. Kendi sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz." diye konuştu.

Ligde ilk mağlubiyetlerini aldıklarını hatırlatan Dumlupınar, "Hedefimizden sapma yok. Daha çok çalışıp devreye kadar maksimum puanı almak istiyoruz . Devrede bizi üst lige taşıyacak takviyeler olacaktır. Hedefimizden sapma yok. Hedefimiz üst lige çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

ALTIPARMAK: "ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Fatih Karagümrük karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Müsabakayı değerlendiren Altıparmak, "Uzun lig maratonunda önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı kutluyorum. Maçın ilk yarısında mükemmele yakın oynadık. 3-0'dan sonra farkı açacak, pozisyonlar yakaladık. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol, rakibin ve taraftarın iştahını arttırdı. Tecrübeli bir takımız. Skorun 3-0'dan, 3-2'ye gelmesine izin vermemeliydik. Rakibimizi mücadelesinden dolayı kutluyorum. Ligdeki en önemli rakiplerimizden birini deplasmanda yendik. Galibiyet serisini devam ettirmek çok önemliydi. Galibiyet, taraftarlarımıza armağan olsun. İyi yoldayız ve iyi gidiyoruz. Bütün oyuncularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli ve kaliteli bir kadroya sahip olduklarının hatırlatılması üzerine Altıparmak, şunları kaydetti:

"Süper Lig'le TFF 1. Lig arasında fazla fark var. Bu mücadeleyi yaptığınız zaman kaliteniz ortaya çıkıyor. Bazı maçlarda rakibimiz saymadığımız takımlara karşı odaklanma sorunu yaşıyoruz. Her rakibe aynı hazırlanmaya çalışıyoruz. Çok tecrübeli oyucu ile oynamamızı avantaj olarak görüyoruz. Bizim tek hedefimiz mayıs ayında şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak."