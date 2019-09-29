Konyaspor - Kayserispor (Canlı)

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan Konyaspor - Kayserispor maçını Alper Ulusoy yönetiyor. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Bahtiyar Birinci yapıyor.
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Takımların kadroları şöyle:
KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Marin Anicic, Alper Uludağ, Jens Jonsson, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic, Levan Shengeliaü, Rijad Bajic
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Selim Ay, Ali Yaşar, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Farouk Miya, Mücahit Can Akçay, Erdon Daci
KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Miguel Lopes, Aymen Abdennour, Benoit Poulain, Yasir Subaşı, Bilal Başacıkoğlu, Ben Rienstra, Bernard Mensah, Pedro Henrique, Umut Bulut, Emmanuel Adebayor
Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Atila Turan, Mert Kula, Brice Dja Djedje, Nurettin Korkmaz, Ziya Alkurt, Adryan, Emre Demir, Paul-Georges Ntep