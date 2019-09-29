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- (Canlı)

Süper Lig'in 6. hafta maçında , 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 29.9.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 14:19
Konyaspor - Kayserispor (Canlı)

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan Konyaspor - Kayserispor maçını Alper Ulusoy yönetiyor. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Bahtiyar Birinci yapıyor.

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Takımların kadroları şöyle:

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Marin Anicic, Alper Uludağ, Jens Jonsson, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic, Levan Shengeliaü, Rijad Bajic
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Selim Ay, Ali Yaşar, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Farouk Miya, Mücahit Can Akçay, Erdon Daci

KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Miguel Lopes, Aymen Abdennour, Benoit Poulain, Yasir Subaşı, Bilal Başacıkoğlu, Ben Rienstra, Bernard Mensah, Pedro Henrique, Umut Bulut, Emmanuel Adebayor
Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Atila Turan, Mert Kula, Brice Dja Djedje, Nurettin Korkmaz, Ziya Alkurt, Adryan, Emre Demir, Paul-Georges Ntep

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Konyaspor - Kayserispor (Canlı)
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