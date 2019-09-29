Mbaye Diagne şov yaptı!

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubundaki rakipleri dünü kayıpsız geçerken Belçika'da Mbaye Diagne şov vardı. Mechelen deplasmanına çıkan Club Brugge,Fransa'da ise PSG zorlansa da Bordeaux deplasmanından 3 puanla döndü. 70. dakikada oyuna sonradan girenParis Saint- Germain, Fransa League 1'de bu galibiyetle birlikte 18 puanla liderliğini korudu.