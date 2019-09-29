Mbaye Diagne şov yaptı!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubundaki rakipleri dünü kayıpsız geçerken Belçika'da Mbaye Diagne şov vardı. Mechelen deplasmanına çıkan Club Brugge, sahadan 5-0'lık tarihi bir skorla ayrılırken sarıkırmızılılardan kiralık olarak Brugge'e giden Diagne 63 ve 70'te takımının ikinci ve üçüncü gollerini kaydetti.
Fransa'da ise PSG zorlansa da Bordeaux deplasmanından 3 puanla döndü. 70. dakikada oyuna sonradan giren Kylian Mbappe'nin asistinde Neymar ağları bulurken PSG de 6. galibiyetine ulaştı.
Paris Saint- Germain, Fransa League 1'de bu galibiyetle birlikte 18 puanla liderliğini korudu.