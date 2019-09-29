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Mbaye Diagne şov yaptı!

’ün Mechelen’i 5-0 yendiği maçta Galatasaray’dan kiralık giden Mbaye Diagne 2 gol atıp yıldızlaştı. Aslan’ın salı günkü rakibi de Bordeaux’yu deplasmanda ’la mağlup etti

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Mbaye Diagne şov yaptı!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubundaki rakipleri dünü kayıpsız geçerken Belçika'da Mbaye Diagne şov vardı. Mechelen deplasmanına çıkan Club Brugge, sahadan 5-0'lık tarihi bir skorla ayrılırken sarıkırmızılılardan kiralık olarak Brugge'e giden Diagne 63 ve 70'te takımının ikinci ve üçüncü gollerini kaydetti.
Fransa'da ise PSG zorlansa da Bordeaux deplasmanından 3 puanla döndü. 70. dakikada oyuna sonradan giren Kylian Mbappe'nin asistinde Neymar ağları bulurken PSG de 6. galibiyetine ulaştı. Paris Saint- Germain, Fransa League 1'de bu galibiyetle birlikte 18 puanla liderliğini korudu.
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Mbaye Diagne şov yaptı!
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