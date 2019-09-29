Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Paşa Denizli’de tek golle güldü

Paşa ’de tek golle güldü

Denizlispor’u deplasmanda Hajradinovic’in golüyle 1-0 mağlup eden lacivert-beyazlılar, bu sezon ilk defa üst üste iki maç kazandı...

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Süper Lig'deki ilk galibiyetini geçen hafta Antalyaspor karşısında alan Kasımpaşa dün de Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. 6 aylık deplasman hasretine son veren lacivertbeyazlılar, hızlı başladıkları maçta 19. dakikada Hajradinovic'in kullandığı korner atışı sonrası oluşan karambolde ağları havalandırdı. Ancak hakem Thiam'ın faul yaptığını belirterek golü iptal etti. 67'de ise Hajradinovic, attığı golle Paşa'ya 3 puanı kazandırdı. Bu sonucun ardından Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa 7 puana ulaşırken, Yücel İldiz'in çalıştırdığı Denizlispor ise 8 puanda kaldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Paşa Denizli’de tek golle güldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN