Paşa Denizli’de tek golle güldü

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'deki ilk galibiyetini geçen hafta Antalyaspor karşısında alan Kasımpaşa dün de Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.lacivertbeyazlılar, hızlı başladıkları maçta 19. dakikada Hajradinovic'in kullandığı korner atışı sonrası oluşan karambolde ağları havalandırdı. Ancak hakem Thiam'ın faul yaptığını belirterek golü iptal etti.Bu sonucun ardından Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa 7 puana ulaşırken, Yücel İldiz'in çalıştırdığı Denizlispor ise 8 puanda kaldı.