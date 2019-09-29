Süper Lig Puan Durumu nasıl? İşte Spor Toto Süper Lig son hafta maç sonuçları

Son hafta oynanan maçların heyecanı sebebi ile Süper Lig puan durumu spor meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor. Güncel maç sonuçları ve puan durumunu merak edenler konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Zorlu ve kıyasıya bir mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbi maçında 0 – 0 berabere kalan ezeli rakipten sonra Süper Lig puan durumu araştırılıyor. İşte; Spor Toto Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu..

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 6 4 2 0 13 6 7 14 2.FENERBAHÇE A.Ş. 6 3 2 1 11 6 5 11 3.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 5 3 1 1 10 10 0 10 4.DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 2 3 1 9 6 3 9 5.GALATASARAY A.Ş. 6 2 3 1 6 6 0 9 6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 6 2 2 2 10 8 2 8 7.YUKATEL DENİZLİSPOR 6 2 2 2 5 3 2 8 8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 6 2 2 2 5 9 -4 8 9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 5 2 1 2 11 6 5 7 10.KASIMPAŞA A.Ş. 6 2 1 3 6 7 -1 7 11.TRABZONSPOR A.Ş. 5 1 3 1 7 7 0 6 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 1 3 1 4 4 0 6 13.BEŞİKTAŞ A.Ş. 5 1 2 2 7 8 -1 5 14.GÖZTEPE A.Ş. 5 1 2 2 1 4 -3 5 15.ANTALYASPOR A.Ş. 5 1 2 2 5 9 -4 5 16.MKE ANKARAGÜCÜ 5 1 2 2 3 7 -4 5 17.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 5 0 3 2 6 8 -2 3 18.GENÇLERBİRLİĞİ 5 0 2 3 5 10 -5 2

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI:

27 Eylül Cuma

20.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: 5-0

28 Eylül Cumartesi

15.00 Denizlispor - Kasımpaşa: 0-1

17.30 Alanyaspor - Sivasspor: 1-1

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

29 Eylül Pazar

14.00 Konyaspor - Kayserispor