Derbide gol sesi çıkmadı

DERBİ

BUGÜN NELER OLDU

Türk Telekom'da51 bin 663 kişiyle taraftar rekorunun kırıldığı derbide beklentiler boşa çıktı. Kötü futbolun yanı sıra bu kez oyuncular arasında gerginlik bile yoktu. Dört merkez orta sahayla (Emre, Gustavo, Tolga, Ozan) maça başlayanoyunu kontrol etti. Marcao ile yerden-havadan girdiği ikili mücadelelerin hepsini kazanan Muriqi takımını ileri taşıdı, Tolga tehlikeli iki pozisyondan sonuç alamadı. Falcao'yuyine topla buluşturmayan ve solda Nagatomo-Babel ikilisinin aksadığı Galatasaray'da en etkili isim. Gabonlu yıldız, iki şutunda tribünleri heyecanlandırsa da Altay'ı geçemedi.devam eden ikinci yarıda Lemina oyundan çıktıktan sonra Galatasaray adeta sahadan silindi. Babel, takım oyununu bozdu, skor yapması için giren Emre Mor topa bile değmeden maçı bitirdi. Fenerbahçe baskılı gözükse de özellikle duran topları kötü kullandı ve iki takım beraberliğe razı oldu.Derbi öncesi karşılıklı sert açıklamalar yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonrası sürpriz görüntüler verdi. İkili, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelirken Galatasaraylı minik bir taraftar ile poz veren Mustafa Cengiz'in fotoğrafını Ali Koç çekti.Galatasaray'dacezalı Fatih Terim'in yokluğunda kulübede yer alan yardımcı antrenör Levent Şahin, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi. Şahin, "Yüksek tempoda oyunu oynayamadık. Sıkıntımız devam ediyor, özellikle orta alandan hücuma top aktarımında sıkıntı yaşıyoruz. En kısa sürede düzeltip, daha güçlü Galatasaray seyrettireceğiz. Maçın hakkı beraberlikti" dedi.53. dakikada Mariano'nun pasında topla buluşan Lemina, vuruşunu yaparken ceza sahasında yerde kaldı.VAR'a giden Cüneyt Çakır, pozisyon öncesi Babel'in topu elle oynadığını tespit etti ve oyun F.Bahçe'nin atışıyla başladı.6 haftanınsonunda puanını 9'a çıkaran Galatasaray, son 30 yılın en kötü sezon açılışını yaptı. Cimbom geride kalan haftalarda Yeni Malatya ve Konya karşısında iki, Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan bıraktı.Galatasaray karşısında sahadan bir puanla ayrılan F.Bahçe, ligde son 12 derbi maçında rakiplerini mağlup etmeyi başaramadı. Sarı-lacivertliler; bu maçlarda 10 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Kanarya son derbi galibiyetini 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla elde etti. Galatasaray ise iç sahada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı son yedi mücadelesinden de yenilgisiz ayrıldı. Aslan, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı ve 15 puan topladı.Hakem Cüneyt Çakır'ın 6 dakika uzattığı derbide iki takım için de heyecanın tavan yaptığı an 90+5'te yaşandı.Boş kaleye giden topu Galatasaray savunmasında Luyindama son anda uzaklaştırdı.Fenerbahçe karşısında mücadeleyi tek bir isabetli şut bile atamadan tamamlayan Falcao, rakip ceza sahası içerisinde hiç topla buluşamadı. Falcao etkisiz oyunu ile dikkat çekerken, Fenerbahçe'nin golcü ismi Vedat ise 7 kez Galatasaray ceza sahasında topa dokunabildi.