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'de dün

Giriş Tarihi: 29.9.2019
TFF 1. Lig'de dün
Keçiörengücü-Ümraniye: 1-1
Keçiörengücü ile Cesar Grup Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. 26'da Kone ile öne geçen ev sahibine karşı 67'de Ümraniye'nin beraberlik golünü atan Gomis Cesar 90'da kırmızı gördü.

Boluspor-İstanbulspor: 1-2
İstanbulspor, Boluspor'u deplasmanda Cajic (4) ve Ali Dere'nin (55) golleri ile 2-0 mağlup etti. 37'nci dakikada penaltı kaçıran Poepon 90+4'te Bolu'nun tek golünü kaydetti.

Bursaspor-BB Erzurum: 1-0
Bursaspor kendi sahasında Erzurumspor'u Mamadou Diarra'nın attığı tek golle 1-0 yenmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar puanını 12'ye yükselterek ligde liderliğe yükseldi. Erzurum ise 7 puanda kaldı.

Adanaspor-Altay: 3-3
Adanaspor 3 kez öne geçtiği maçta Altay ile 3-3 berabere kaldı. 11'de Eze, 36'da Diniz, 68'de de Veli'ye cevap 17 ve 90'da (pen.) Paixao, 45'te ise Putsila'dan geldi.
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TFF 1. Lig'de dün
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