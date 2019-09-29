TFF 1. Lig'de dün

BUGÜN NELER OLDU

Keçiörengücü ile Cesar Grup Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. 26'da Kone ile öne geçen ev sahibine karşı 67'de Ümraniye'nin beraberlik golünü atan Gomis Cesar 90'da kırmızı gördü.İstanbulspor, Boluspor'u deplasmanda Cajic (4) ve Ali Dere'nin (55) golleri ile 2-0 mağlup etti. 37'nci dakikada penaltı kaçıran Poepon 90+4'te Bolu'nun tek golünü kaydetti.Bursaspor kendi sahasında Erzurumspor'u Mamadou Diarra'nın attığı tek golle 1-0 yenmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar puanını 12'ye yükselterek ligde liderliğe yükseldi. Erzurum ise 7 puanda kaldı.Adanaspor 3 kez öne geçtiği maçta Altay ile 3-3 berabere kaldı. 11'de Eze, 36'da Diniz, 68'de de Veli'ye cevap 17 ve 90'da (pen.) Paixao, 45'te ise Putsila'dan geldi.