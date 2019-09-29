Yabancı kaldılar

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe karşısında oyunuyla eleştirilen Galatasaray'da çok sayıda futbolcu sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılı takım, sahada sergilediği futbolla vasatın üzerine çıkamazken sıfırı tüketen isimlerin başındaKarşılaşmada şut atamayan, şut pası veremeyenSarı-kırmızıların flaş transferi Fenerbahçe ceza sahasında hiç topla buluşamadı.Geçtiğimiz sezon sergilediği oyunun gerisinde kalan Feghouli karşılaşmayı isabetli şut atamadan ve isabetli orta yapamadan tamamladı.Girdiği altı ikili mücadelenin beşini kaybetti. Karşılaşmada ne şut attı ne de orta yaptı.Fizik gücü ile gerilerde kalan JaponNagatomo aynı zamanda kanatta görev yapmasına rağmen isabetli orta da yapamadı.Galatasaray, derbide aldığı beraberlikle yenilmezlik serisini de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar evinde sahaya çıktığı son 39 maçta yenilgi yüzü görmedi.U19 derbisinde gülen taraf 5-2 ile sarı-kırmızılılar oldu. Elit Gelişim Ligi karşılaşmasında Galatasaray;ile galibiyete ulaştı.