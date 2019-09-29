Yabancı kaldılar

Fenerbahçe karşısında oyunuyla eleştirilen Galatasaray'da çok sayıda futbolcu sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılı takım, sahada sergilediği futbolla vasatın üzerine çıkamazken sıfırı tüketen isimlerin başında Belhanda, Falcao, Feghouli gibi çok şey beklenen yıldız isimler geldi.
BELHANDA:
Karşılaşmada şut atamayan, şut pası veremeyen Faslı oyuncu; ceza sahasına gönderdiği 4 ortasında da isabet bulamadı.
FALCAO:
Sarı-kırmızıların flaş transferi Fenerbahçe ceza sahasında hiç topla buluşamadı. Maçı şut atamadan tamamlayan Kolombiyalı 90 dakikada sadece 9 isabetli pas verebildi.
FEGHOULİ:
Geçtiğimiz sezon sergilediği oyunun gerisinde kalan Feghouli karşılaşmayı isabetli şut atamadan ve isabetli orta yapamadan tamamladı. Cezayirli futbolcu, maç boyunca sadece bir kez ikili mücadele kazanabildi.
BABEL:
Girdiği altı ikili mücadelenin beşini kaybetti. Karşılaşmada ne şut attı ne de orta yaptı. İlk 11'de sahaya çıkan futbolcular içerisinde yüzde 65 ile 22 isim içinde pas başarı yüzdesi en düşük oyuncu Ryan Babel oldu.
NAGATOMO:
Fizik gücü ile gerilerde kalan Japon futbolcu girdiği 16 ikili mücadelenin 12'sini kaybetti.
Nagatomo aynı zamanda kanatta görev yapmasına rağmen isabetli orta da yapamadı.
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Galatasaray, derbide aldığı beraberlikle yenilmezlik serisini de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar evinde sahaya çıktığı son 39 maçta yenilgi yüzü görmedi.
U19'DA ASLAN COŞTU!
U19 derbisinde gülen taraf 5-2 ile sarı-kırmızılılar oldu. Elit Gelişim Ligi karşılaşmasında Galatasaray; Ercan Şirin (3), Mustafa ve Erencan'ın golleri
ile galibiyete ulaştı.