‘Abdullah Avcı istifa et’

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet Beşiktaş taraftarını çılgına çevirdi. Siyahbeyazlılar bu sezon göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde ligde 16. sıraya kadar gerilerken Avrupa'da da sezonu yenilgiyle açtı. Dün bordo-mavililer karşısında alınan yenilginin yanı sıra ortaya koyulan futbol da taraftarı kızdırırken başkan Fikret Orman'ın ardından Abdullah Avcı da istifaya davet edildi. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttukları Avcı'yıgibi başlıklarla eleştirirken oyunculara da tepki dinmedi. Taraftarlar geçen hafta Vodafone Park'ta oynananLIGDE ve Avrupa'da kötü günler geçiren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor maçında tek ciddi değişikliğini bir türlü dikiş tutmayan sağ kanatta yaptı. Siyah-beyazlılara transferin son gününde katılan Abdoulay Diaby geldiği günden bu yana sergilediği kötü performans sebebiyle kızağa çekildi. 28 yaşındaki Malili futbolcunun yerine ise Tyler Boyd ilk 11'e geri döndü. Avcı bu sezon 7 resmi karşılaşmada tam 3 ayrı isme ilk 11'de bu bölgede şans tanıdı.