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Başkan Adayı 'dan flaş açıklamalar

’ta 20 Ekim’de yapılacak olan seçimde aday olacağını açıklayan , şu anda camianın bütün birimleriyle birlikte hareket etmesinin önemine değinerek, kötü gidişatın sonlanması gerektiğini söyledi. Tekinoktay, Eski Sporcular Derneği’nin de iktidarlara değil, Beşiktaş’a hizmet etmesi gerektiğini ifade etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 12:51
Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay'dan flaş açıklamalar

Kulübü'nde 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklayan , camiadaki kötü gidişle alakalı İHA'ya konuştu. Son yapılan seçimde Fikret Orman'a karşı aday olan ve 1617 oy alan Tekinoktay, mayıs ayında yaşadığı problemleri yeniden yaşadığını da hatırlattı. Üyelerin dar ve kısıtlı sürede imza toplama sürecinin başladığını dile getiren Hürser Tekinoktay, "Bu sürede karşı taraf, imza toplanılmasın diye her şeyi yapıyor. Divan Kurulu Başkanı yine noter zorunluluğu koydu, biz de yine mahkemeye gidiyoruz. Geçen seçimde de aynısı olmuştu ve mahkeme kararı vardı. Buna rağmen yine noter şartı koydu. Beşiktaş adliyede mi olacak, başkan mı seçecek? Geçen seçimde verdiğimiz imzaları kabul etmemek için tarih zorunluluğu getirdiler. Bu imzalar son 6 ay içinde toplandı ve 2019 yılını kapsıyor. Ancak yapılacak olan seçimde bunları kabul etmeyecek şekilde şartlar ortaya koydular" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay'dan flaş açıklamalar
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