Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay'dan flaş açıklamalar

Beşiktaş Kulübü'nde 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklayan Hürser Tekinoktay, camiadaki kötü gidişle alakalı İHA'ya konuştu. Son yapılan seçimde Fikret Orman'a karşı aday olan ve 1617 oy alan Tekinoktay, mayıs ayında yaşadığı problemleri yeniden yaşadığını da hatırlattı. Üyelerin dar ve kısıtlı sürede imza toplama sürecinin başladığını dile getiren Hürser Tekinoktay, "Bu sürede karşı taraf, imza toplanılmasın diye her şeyi yapıyor. Divan Kurulu Başkanı yine noter zorunluluğu koydu, biz de yine mahkemeye gidiyoruz. Geçen seçimde de aynısı olmuştu ve mahkeme kararı vardı. Buna rağmen yine noter şartı koydu. Beşiktaş adliyede mi olacak, başkan mı seçecek? Geçen seçimde verdiğimiz imzaları kabul etmemek için tarih zorunluluğu getirdiler. Bu imzalar son 6 ay içinde toplandı ve 2019 yılını kapsıyor. Ancak yapılacak olan seçimde bunları kabul etmeyecek şekilde şartlar ortaya koydular" ifadelerini kullandı.