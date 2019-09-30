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ve arasındaki o gerçek ortaya çıktı!

yönetiminin teknik direktör ile sözleşme imzalamadan önce 'a teklif götürdüğü, ancak başarılı teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 15:20
Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasındaki o gerçek ortaya çıktı!

Beşiktaş yönetiminin teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalamadan önce Sergen Yalçın'a teklif götürdüğü, ancak başarılı teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

NTV'de yayınlanan programda Nebil Evren, şu anda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili bilinmeyen detayı aktardı. Evren siyah-beyazlı taraftarların takımın başında görmek istediği başarılı teknik adamla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'la Abdullah Avcı ile sözleşme imzalamadan önce görüştü. Sergen Yalçın'a bütçenin çok düşük olacağı söylendi. Sergen Yalçın da bunu kabul etmedi."

Sergen Yalçın'ın antrenmanda attığı gol 'Form geçici, klas kalıcıdır' başlığıyla paylaşıldı

Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş açıklaması

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Beşiktaş ve Sergen Yalçın arasındaki o gerçek ortaya çıktı!
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