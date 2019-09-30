Bursa derbisinde zafer Bursaspor’un

BUGÜN NELER OLDU

Basketbol Süper Ligi'nde iki Bursa temsilcisinin maçında Bursaspor, TOFAŞ'ı 80-76 yendi ve ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı. Çekişmeli geçen ilk çeyreği 18-16 üstün bitiren Bursaspor ikinci çeyrekte 7-0'lık seri yakaladı ve 25-16 öne geçti ve soyunma odasına 41-34 önde girdi.27'de Muhsin'in smacıyla ilk kez öne geçse de (45-46) son bölüme önde giren yine Bursaspor oldu: 55-52.Final bölümünde Tofaş 8 sayı geri düşmesine rağmen son dakikaya 74-72 önde girse de tekrar seyirci desteğini arkasına alarak skoru lehine çeviren