Çalışkan öğrenci

D
erbide F.Bahçeli Kruse'nin İstiklal Marşı'nı okuması geniş yankı uyandırmıştı. Oyuncunun haftalardır Youtube üzerinden izlediği videolarla marşı ezberlemeye çalıştığı öğrenildi.
Almanya'daki arkadaşları sayesinde birkaç Türkçe kelime bilerek Fenerbahçe'ye gelen Kruse, burada aldığı dersler ile Türkçe'yi epey ilerletti. Son olarak sosyal medya hesabında "Omuz Omuza Şampiyonluğa"
diyerek taraftarı derbiye davet etmişti.
BİR İKİ AYA KONUŞURUM
Arkadaşlarıyla temel seviyede Türkçe konuşan yeni hedefini Türkçe röportaj vermek olarak belirleyen oyuncu, birkaç ay içerisinde bu seviyeye geleceğine inanıyor.
Kruse, İstiklal Marşı'nın okumasını ise "Bu ülkenin diline, kültürüne ve değerlerine saygı göstermek zorundayım"
sözleriyle değerlendirdi.
JAİLSON'U KİMSE KESEMEZ
F.BAHÇE'DE derbinin gizli kahramanlarından biri Jailson oldu. Brezilyalı oyuncu, yine stoperde görev yaptı ve kusursuz bir futbol ortaya koydu. Defansif olarak hiç hata yapmayan Jailson 45 kez topla buluştu, 34 pas yaptı. Yüzde 85 pas başarı yüzdesi yakalayan Jailson, 6 atak uzaklaştırma ile sahanın en iyisi oldu. Hocası ve takım arkadaşları yıldız futbolcuyu maç sonu özel olarak tebrik etti. Ersun Yanal'ın bundan sonra yoluna Zanka-Jailson ikilisiyle devam edeceği bildirildi.
ISLA'DA İKİNCİ ŞOK!
Ligin ilk haftasında oynanan Gazişehir maçında sakatlanıp 4 hafta sonra Galatasaray derbisine 11 başlayan Şilili sağ bek Isla, maçın ilk yarısının ardından aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İsla'nın Antalya maçına yetişmesi için tedavisine hemen başlandı.