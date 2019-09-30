Çalışkan öğrenci

JAİLSON'U

BUGÜN NELER OLDU

erbide F.Bahçeli Kruse'nin İstiklal Marşı'nı okuması geniş yankı uyandırmıştı.Almanya'daki arkadaşları sayesinde birkaç Türkçe kelime bilerek Fenerbahçe'ye gelen Kruse, burada aldığı dersler ile Türkçe'yi epey ilerletti. Son olarak sosyal medya hesabındadiyerek taraftarı derbiye davet etmişti.Arkadaşlarıyla temel seviyede Türkçe konuşan yeni hedefini Türkçe röportaj vermek olarak belirleyenKruse, İstiklal Marşı'nın okumasını isesözleriyle değerlendirdi.F.BAHÇE'DE derbinin gizli kahramanlarından biri Jailson oldu. Brezilyalı oyuncu, yine stoperde görev yaptı ve kusursuz bir futbol ortaya koydu. Defansif olarak hiç hata yapmayan Jailson 45 kez topla buluştu, 34 pas yaptı. Yüzde 85 pas başarı yüzdesi yakalayan Jailson, 6 atak uzaklaştırma ile sahanın en iyisi oldu. Hocası ve takım arkadaşları yıldız futbolcuyu maç sonu özel olarak tebrik etti. Ersun Yanal'ın bundan sonra yoluna Zanka-Jailson ikilisiyle devam edeceği bildirildi.Ligin ilk haftasında oynanan Gazişehir maçında sakatlanıp 4 hafta sonra Galatasaray derbisine 11 başlayan Şilili sağ bek Isla, maçın ilk yarısının ardından aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İsla'nın Antalya maçına yetişmesi için tedavisine hemen başlandı.