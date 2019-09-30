Diaby: Negatif olmayalım

BUGÜN NELER OLDU

Kartal'ın Malili futbolcusu Abdoulaye Diaby, takım olarak zorlu bir dönemden geçtiklerini söyledi. Bireysel hataların takımın da dengesini bozduğunu belirten 28 yaşındaki oyuncu "Bireysel olarak herkes hatalarını irdelemek zorunda. Ancak bunu yaparken de negatif olmayalım. Beşiktaş çok büyük bir kulüp çok daha iyisini yapmalıyız.şeklinde konuştu.SÜPER Lig'de deplasmanda beş maçtır kaybeden Beşiktaş, dış sahada en son 42 sene önce (Kasım 1977'de-7 maç) bundan daha uzun bir mağlubiyet serisi yaşamıştı. Bu arada Kartal, 3'ü lig 1'i de Avrupa'da olmak üzere çıktığı 4 deplasmanda da 3 ve üzeri gol yedi. Siyah-beyazlılar ilk hafta Sivasspor'a 3-0, 4. hafta Gazişehir'e 3-2 mağlup olurken, UEFA Avrupa Ligi'nde Bratislava'ya deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup oldu. Dün de Trabzonspor'a 4-1 yenildi.