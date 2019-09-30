Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray PSG maçı hangi kanalda? Galatasaray PSG maçı saat kaçta, ne zaman?

maçı hangi kanalda? saat kaçta, ne zaman?

maçı için heyecanlı bekleyiş başladı! Fenerbahçe derbisi ardından A grubu 2. Maçına çıkacak sarı kırmızılılar Fransız takımı ile karşılaşacak. stadyumunda oynanacak maç için heyecan dorukta! Peki, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray PSG maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 30.9.2019 01:34 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 01:34
Galatasaray PSG maçı hangi kanalda? Galatasaray PSG maçı saat kaçta, ne zaman?

Sarı kırmızılı ekip Fenerbahçe derbisinin beraberlikle sonuçlanmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekip PSG ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray bu kez Paris Saint German karşısında kazanmanın hayalini kuruyor. Peki, Galatasaray PSG maçı saat kaçta? Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçı olan Galatasaray PSG maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

GALATASARAY PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray PSG mücadelesi 1 Ekim Salı yani bugün oynanacak. Türk Telekom stadyumunda karşılaşılacak olan maç saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibini sitemiz üzerinden yapabilirsiniz.

PSG ilk maçında sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etmişti. Bu arada grubun diğer maçında ise Real Madrid sahasında Club Brugge ile karşılaşacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Defans: Ömer Bayram, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo

Orta saha: Seri, Selçuk İnan, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina

Forvet: Adem Büyük, Falcao, Andone, Emre Mor

Kaleciler: Muslera, Okan Kocuk

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray PSG maçı hangi kanalda? Galatasaray PSG maçı saat kaçta, ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN