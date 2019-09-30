Galatasaray'da Mario Lemina şoku: PSG maçında yok

Yarın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak olan Galatasaray'a, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'dan kötü haber geldi. Yapılan resmi açıkamada 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığı sebebiyle PSG maçı kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen oyuncumuz Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain maçının kamp kadrosunda yer almayacaktır."

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı Lemina bu sezon sarı kırmızılı formayla 4 maçta görev aldı.