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'ın rakibi PSG, İstanbul'da

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın karşılaşacağı Fransız temsilcisi İstanbul'a geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 15:23
Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'da

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında yarın karşılaşacağı Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) ekibi İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na özel uçakla gelen PSG, burada hem alandaki yolcular hem de havalimanı personelinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden yoğun güvenlik önlemleri altında özel otobüsle ayrılan Fransız temsilcisi, konaklayacağı otele gitti.

Galatasaray ile PSG arasındaki karşılaşma yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Fransız temsilci PSG İstanbul'a geldi!

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Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'da
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