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UEFA A Grubu'ndaki ikinci hafta maçında yarın ile karşılaşacak Fransız ekibi (PSG), İstanbul'a geldi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 15:45
Galatasaray'la karşılaşacak olan Paris Saint Germain, İstanbul'a geldi

Fransız takımını getiren özel uçak saat 14.30 sıralarında İstanbul'a indi. PSG kafilesi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ndeki işlemlerinin ardından kendilerini otele götürecek otobüse geçti.

Otobüs saat 15.00 sıralarında misafir takımın konaklayacağı otele hareket etti. Kafilede, Paris Saint Germain'in Katarlı sahibi Nasser Al Khelaifi de yer aldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray ile Paris Saint Germain yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray'la karşılaşacak olan Paris Saint Germain, İstanbul'a geldi
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