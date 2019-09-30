Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > HAYDİ CİMBOM! Galatasaray - PSG maçı hangi kanalda? Galatasaray Paris Saint Germain ne zaman saat kaçta?

HAYDİ CİMBOM! - maçı hangi kanalda? Galatasaray ne zaman saat kaçta?

UEFA 'ndeki tek temsilcimiz , A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi 'i ağırlayacak. Hafta sonu oynanan derbide bir puan alan Cimbom, karşısında mutlak galibiyet parolası ile sahada yer alacak. İlk müsabakada Club Brugge deplasmında ter döken ve 0-0'lık skorla bir puana ulaşan sarı kırmızılılar, Cavani, Draxler, Kehrer ve Neymar'ın yer almadığı maçta PSG'den puan koparmayı hedefliyor. Hal böyle olunca da, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı hakkındaki araştırmalar da bir hayli artış gösterdi. Bu doğrultuda, 'Galatasaray Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' sorunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Haberimizin detaylarından Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçı hakkındaki detayları bulabilir, karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 15:36
HAYDİ CİMBOM! Galatasaray - PSG maçı hangi kanalda? Galatasaray Paris Saint Germain ne zaman saat kaçta?

Haydi Cimbom! UEFA A Grubu ikinci maçı kapsamında , 'i sahasında konuk edecek. Hafta sonu derbide ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında bir puan alan Cimbom, karşısında gruptaki ilk 3 puanına ulaşmak istiyor. İlk maçta Belçika'da Club Brugge karşısında 0-0'lık skorla ayrılan GS, Edinson Cavani, Julain Draxler, Thilo Kehrer, Colin Dagba ve Neymar'ın oynayamayacak olmasını fırsat çevirmenin peşinde.

GALATASARAY PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tam bu noktada, ülkemizdeki futbolseverlerin de bu zorlu randevuya yönelik araştırmaları yoğunluk gösterdi. Bu doğrultuda, 'Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?' sorusunun cevabı günün ilk saatlerinden bu yana en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Haberimizin detaylarından, Galatasaray PSG maçınnı hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenebilir; zorlu mücadelenin ne zaman ve saat kaçta başlayacağını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

İşte, GS ile PSG arasındaki maça yönelik muhtemel 11'ler ve diğer son dakika gelişmeleri...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
HAYDİ CİMBOM! Galatasaray - PSG maçı hangi kanalda? Galatasaray Paris Saint Germain ne zaman saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN