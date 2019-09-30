İşte fotoğrafın hikâyesi

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine bir fotoğraf karesi gündeme damgasını vurmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sarılan sarı-kırmızı formalı minik bir kız çocuğunun fotoğrafını çekti.O fotoğrafın hikâyesi şöyle: Derbi sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu protokol tribününde iki kulüp başkanı ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada Mustafa Cengiz'i gören Galatasaray taraftarı kız çocuğu fotoğraf çektirmek istedi.Cengiz, cep telefonunu çıkaran minik çocuğun babasına poz vermeye hazırlanıyordu ki Ali Koç'tan tarihi bir jest geldi. Kız çocuğunun babasından telefonu alan başkan