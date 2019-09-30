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Teknik direktör Hikmet Karaman'ın istifa ettiği 'da, koltuk için ve 'nun isimleri ön plana çıkıyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 20:36
Kayserispor'da Samet Aybaba ve Hamza Hamzaoğlu isimleri geçiyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ve Samet Aybaba isimleri geçiyor.

2018-2019 sezonunun 15'inci haftasında Kayserispor'da göreve başlayan Hikmet Karaman, takımın geçen sezon kümede kalmasını sağlamıştı. 2019-2020 sezonunda geride kalan 6 hafta sonunda galibiyeti bulunmayan, 3 puan ile 17'nci sırada yer alan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

Sarı kırmızılı kulüpte Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ve Samet Aybaba'nın isimleri ön plana çıktı. Yönetimin yeni hoca için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

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Kayserispor'da Samet Aybaba ve Hamza Hamzaoğlu isimleri geçiyor
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