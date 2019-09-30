Kolombiya’dan sert eleştiri

G.Saray ile F.Bahçe arasındaki derbi dünyada da büyük yankı buldu! Ama olumsuz anlamda… İki takıma eleştiriler yağarken maçı canlı yayınlayan Kolombiya'dan Win Sports TV'ye gelen yorumlar dikkat çekti. İşte mesajlar: "Eğer bu en ilgi çekici maç ise diğerlerini düşünemiyorum bile",
"Korkunç bir futbol", "3. seviye bir lig",
"Beklentim zaten yoktu ve yanılmadım. Falcao o ligde toparlayamaz kendisini", "Galatasaray ve Falcao'dan daha kötü ne olabilir ki?",
"Bu maçta futbol için ilgi çekici en ufak bir şey bile yok."