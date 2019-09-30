Kolombiya’dan sert eleştiri

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray ile F.Bahçe arasındaki derbi dünyada da büyük yankı buldu! Ama olumsuz anlamda… İki takıma eleştiriler yağarken maçı canlı yayınlayan Kolombiya'dan Win Sports TV'ye gelen yorumlar dikkat çekti. İşte mesajlar:"Korkunç bir futbol","Beklentim zaten yoktu ve yanılmadım. Falcao o ligde toparlayamaz kendisini","Bu maçta futbol için ilgi çekici en ufak bir şey bile yok."