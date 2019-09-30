PSG MAÇI Marciniak’ın

BUGÜN NELER OLDU

DEVLER Ligi'nde Galatasaray'ın Salı günü PSG ile oynayacağı maça Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak atandı. 38 yaşındaki Marciniak, daha önce 15 Eylül 2015'te sarı-kırmızılıların,PSG maçı öncesinde G.Saray'ın derbi performansı Fransız gazetesi L'Equipe'in sayfalarındaydı… "Galatasaray'sız derbi" manşetini kullanan gazete, geçen sezonlara göre tansiyonun düşük olduğunu veL'Equipe ayrıca G.Saray'ın yaş ortalamasına da dikkat çekerken iki bek Nagatomo ve Mariano ile forvetteki Babel ve Falcao'nun yaşlarına değinip,ifadelerini kullandı.