PSG MAÇI Marciniak’ın

DEVLER Ligi'nde Galatasaray'ın Salı günü PSG ile oynayacağı maça Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak atandı. 38 yaşındaki Marciniak, daha önce 15 Eylül 2015'te sarı-kırmızılıların, Atletico Madrid'i yine Devler Ligi'nde ağırladığı ve 2-0 yenildiği maçı yönetmişti.
'Mbappe, G.Saray maçında şov yapar'
PSG maçı öncesinde G.Saray'ın derbi performansı Fransız gazetesi L'Equipe'in sayfalarındaydı… "Galatasaray'sız derbi" manşetini kullanan gazete, geçen sezonlara göre tansiyonun düşük olduğunu ve ev sahibi taraftarların ıslıklarla oyuncularını soyunma odasına gönderdiğini yazdı.
L'Equipe ayrıca G.Saray'ın yaş ortalamasına da dikkat çekerken iki bek Nagatomo ve Mariano ile forvetteki Babel ve Falcao'nun yaşlarına değinip, "Mbappe bu yaşlı kadro karşısında şov yapar"
ifadelerini kullandı.