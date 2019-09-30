Ünal Karaman: Ülkemize karşı sorumluluğumuz var

BASEL

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 4-1'lik zaferin ardından oyuncularına övgüler yağdırdı. Herkesin verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirdiğini belirten Karaman, "Biz hiçbir maça farklı hazırlanmıyoruz. Göreve başladığımız andan itibaren aidiyet duygusuyla hazırlanıyoruz. Oyuncularımız hiç sorun çıkarmadan ne görev verdiysek yerine getirmeye çalışıyorlar. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Basel maçı zor bir maç. En iyi hazırlığı yapacağız.diye konuştu.Trabzonspor'un Avrupa Ligi C Grubu'nda perşembe günü evinde karşılaşacağı İsviçre ekibi Basel, kendi Ligi'nde Luzern'i 3-0 ile geçti. Basel'in gollerini 28 ve 58. dakikalarda Arthur atarken uzatma dakikalarında ise Ademi skoru ilan etti. Basel, bu galibiyetle İsviçre Ligi'nde 22 puanla liderliğe yükseldi.Trabzonspor resmi twitter hesabı, soyunma odası sevincini, "Yanyana duracağız. Bizbize diyeceğiz. Tüm engelleri tek tek devireceğiz" sözleri ile paylaştı.