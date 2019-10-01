Abdullah Avcı kararını verdi: İstifa etmiyor

Seçim kararı sonrasında inzivaya çekilen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün İstanbul'a döndü ve teknik direktör Abdullah Avcı ile buluştu. Marmaris'te olduğu için Trabzonspor maçına gitmeyen Orman, İstanbul'a döner dönmez Avcı ile kahvaltıda bir araya geldi. Bir yöneticinin daha yer aldığı buluşmada Avcı, "Görevi bırakmam istenirse hemen ayrılabilirim" dedi.

Bu sözlere karşı çıkan başkan Orman ise, "Görevine devam et hocam, iki önemli maç var. Avrupa'ya konsantre ol. Sana biz destek olmayacaksak kim olacak? O yüzden senin tek odağın takım olsun" diye konuştu. Görüşmede takımın durumu hakkında bilgi alan Orman, "Neden kötü sonuçlar alıyoruz?" sorusunu da yöneltti. Kartal'ın hocası ise "Çok erken goller yiyoruz ve oyuncular kafa olarak bir anda maçtan kopuyor. Büyük takım reaksiyonu veremiyoruz" sözleriyle sorunları aktardı.



AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLIYOR!

Siyah-beyazlılarda başkanlık yarışı için hareketlilik de başladı. Tüzük gereği 10 Ekim tarihine kadar 250 üyenin imzası ile başvuran isimler, seçimde de aday olabilecek. Fikret Orman yönetimlerinde 2. Başkan olarak görev alan Ahmet Nur Çebi'nin adaylık için hazırlıklarını yaptığı, Erdal Torunoğulları ile birlikte yönetim listesi üzerinde çalıştığı öğrenildi. Çebi'nin bu hafta adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.



ADALI DA ADAYLIK SİNYALİNİ YAKTI

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı da adaylık sinyali verdi. Adalı şunları söyledi: "Benim adaylığımın, sayın başkanın (Fikret Orman) adaylık kararıyla bir alakası yok. Her iki kararına da saygı duyarım. Beşiktaş'a faydalı olacağıma inandığım anda adaylığımı açıklayacağım. Beşiktaş başkanlığı herkes için olduğu gibi benim için de büyük bir onur ve gururdur. Sayın başkana, aday olması halinde yeni yapacağı yönetim kurulu listesinde bulunmayacağımı ilettim."



TEPKİDEN KORKTULAR ARABALARI İSTEDİLER

Trabzon hezimeti sonrasında Beşiktaş kafilesinde ilginç bir olay yaşandı. Trabzon yolculuğu öncesinde tesislere arabalarını bırakan ve otobüsle havalimanına giden oyuncuların araçları, dönüşte tepki korkusu ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi. Protesto ihtimali sonrasında yöneticiler, tesis görevlilerine haber verdi ve Abdullah Avcı ile bazı oyuncuların arabaları havalimanına getirildi. Takımın geri kalanı ise tesislere gidip buradan evlerine döndüler.

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