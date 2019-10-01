Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Altay - Bursaspor 7 yıl sonra...

- 7 yıl sonra...

TFF 1'inci Lig'de Cuma günü 'u konuk edecek , rakibiyle 7 yıl sonra resmi bir maçta karşılaşacak.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 15:43
Altay - Bursaspor 7 yıl sonra...

İki takım son olarak 2012-13 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip oldu. Alsancak Stadı'nda 11 Aralık 2012'de oynanan maçı yeşil-beyazlılar 2-0 kazandı. Altay ile Bursaspor liglerde ise en son 2005-06 sezonunda yine 1'inci Lig'de karşılaştı.

Ligde Akhisarspor'un ardından zirve takipçisi konumunda olan Bursaspor'u, Altay'ın eski teknik patronlarından Yalçın Koşukavak çalıştırıyor. Eski hocasına rakip olacak siyah-beyazlılar, 2014-15 sezonunun son haftalarında dümene geçen Koşukavak yönetiminde 3'üncü Lig'e düşmekten kurtulamamıştı. Yalçın Koşukavak, Altay altyapısında kaleci olarak da görev yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay - Bursaspor 7 yıl sonra...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN