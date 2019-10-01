Atalanta Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Atalanta Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın kanalı

İtalya temsilcisi Atalanta, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Sahasında bir sürpriz yaşamak istemeyen Atalanta, üç puan parolası ile sahada olacak. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk de ilk maçtaki yenilgisinin ardından Atalanta deplasmanından puan çıkartmak istiyor. Tam bu noktada, karşılaşmaya yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Atalanta Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

ATALANTA SHAKHTAR DONETSK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalyan ekibi Atalanta ve Ukrayna temsilcisi Shakhtar'ı karşı karşıya getirecek karşılaşma 1 Ekim 2019 Salı günü TSİ 19.55'te oynanacak.

İlk kez karşılaşacak iki takımın maçında Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler düdük çalacak.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Atalanta - Shakhtar karşılaşması beIN Sports MAX 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MAÇA DAİR NOTLAR

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve Dinamo Zagreb'e 4-0 mağlup olan Atalanta, sonrasında Serie A'da oynadığı üç zorlu maçtan 7 puan çıkararak moral buldu.

Takımın başına Luis Castro'yu getiren ve Ukrayna Premier Ligi'ne 9 maçta 9 galibiyetle başlayan Shakhtar ise gruptaki ilk maçında Manchester City'ye 3-0 mağlup oldu.