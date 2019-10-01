Bayern Münih Londra'da gol oldu yağdı! Tottenham 2 - 7 Bayern Münih (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi B grubu 2. hafta karşılaşmasında Almanya temsilcisi Bayern Münih, sahasında Tottenham'ı 7-2'lik skorla devirerek gruptaki hanesine 3 puanı yazdırdı. İşte detaylar...

Bayern Münih'i maçın galibi ilan eden gollere 15. dakikada Kimmich, 45, 87. dakikalarda Lewandowski, 53, 55, 83, 88. dakikalarda Gnabry imza attı.



Tottenham'ın 2 golünü ise 12. dakikada ve 61. dakikada kazanılan penaltıyla Harry Kane attı.



Maçın böyle sonuçlanmasıyla Bayern Münih gruptaki puanını 6'ya yükseltirken, Avrupa kupaları tarihinde bir maçta 7 gol yiyen ilk İngiliz takımı olan Tottenham ise 1 puanda kaldı.