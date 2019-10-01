Fatih Terim: Oyuncuya göre sistem kurmuyorum

"Bu ligin favorilerinden biriyle oynuyoruz. 'Neymar yok vah vah, Cavani de sakat bu büyük avantaj söylemlerine kanmayın "

" "Coşkulu, tempolu bir oyun oynamadığımız gerçek. Ben de memnun değilim. Ancak benim olduğum yerde karamsarlık olmaz"

Ancak benim olduğum yerde karamsarlık olmaz" "Falcao diyorsunuz... Ben oyuncuya göre sistem oluşturmuyorum. Unutmayın ki son yıllardaki gol kralları G.Saray'dan çıktı..."

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında öz eleştiride bulunurken iddialı açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi kupasının favorilerinden bir tanesiyle oynuyoruz. Çok yüksek pahalı bir takım. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık. 'Neymar yok vah vah, Cavani de sakatlanmış çok kötü, bu büyük avantaj' gibi söylemlere Galatasaraylılar kanmasın!"

MARCAO-LUYİNDAMA DİYORSUNUZ AMA...

"COŞKULU ve tempolu oynamadığımız bir gerçek, ben de memnun değilim. Geçen sezondan farklı 4-5 oyuncuyla oynuyoruz. Güçlü oyun planımız var. Bunu hızlı oyunla birleştirmeliyiz. Marcao- Luyindama gelmeden daha çok gol yiyorduk. Falcao diyorsunuz. Oyuncuya göre sistem oluşturmuyorum. Unutmayın ki son yıllarda gol kralları G.Saray'dan çıktı."

SAHA DIŞIYLA UĞRAŞIYORUZ

"SAHA dışı ve saha içi o kadar çok şeyle uğraşıyoruz ki bunları size yansıtmıyoruz. Taraftarımızın üzülmesini anlarım ama benim olduğum yerde Galatasaray seyircisinin karamsarlığını kabul edemem. Biz nerelerden şampiyon olduk, nerelerden Avrupa şampiyonu olduk. Kaybetsek de onların gurur duyacağı bir takım olarak kaybetmemiz lazım. İnancımız ve isteğimiz var. Kaybetmeye de hiç niyetimiz yok."

LEMİNA YOK, SERİ VAR

ŞAMPIYONLAR Ligi A Grubu'na Club Brugge beraberliği ile başlayan G.Saray, lider PSG'yi Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak. Mücadele saat 22.00'de... F.Bahçe derbisinde yabancı kontenjanına takılan Jean Michael Seri tribüne çıkmak zorunda kalmıştı. Fatih Terim, Seri'yi PSG maçına özel olarak hazırladı. Fildişili yıldız Club Brugge deplasmanında olduğu gibi yine Şampiyonar Ligi'nde orta sahada görev yapacak. Belhanda'yı yedek soyundurmayı planlayan Terim, Lemina'nın sakatlığı sonrası bu oyuncuya mecburen kadroda yer verecek.

100

Avrupa kupaları tarihindeki 281. maçına çıkacak olan Aslan, kazanması halinde 100. galibiyetini alacak. Aslan, Paris Saint-Germain ile 18 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

'TERİM'LE KARŞILAŞMAK RÜYA GİBİ

PSG'NİN hocası Tuchel, "Stat atmosferinin inanılmaz olduğunu söylediler. Amacımız böyle bir atmosferde kalitemizi ortaya koymak. Falcao'ya özel bir önlem almayacağız. Oyuncularım onu yakından tanıyorlar" dedi. Terim'i de öven Alman çalıştırıcı, "Fatih Terim ile karşılaşmak rüya gibi. Sahip olduğu deneyim açısından böyle teknik direktöre rakip olmak büyük bir onur" yorumunu yaptı.