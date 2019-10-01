Galatasaray - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray Paris Saint Germain muhtemel 11'ler

Haydi Cimbom! UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçı kapsamında Galatasaray, Paris Saint Germain'i sahasında konuk edecek. Hafta sonu derbide ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında bir puan alan Cimbom, PSG karşısında gruptaki ilk 3 puanına ulaşmak istiyor. İlk maçta Belçika'da Club Brugge karşısında 0-0'lık skorla ayrılan GS, Edinson Cavani, Julain Draxler, Thilo Kehrer, Colin Dagba ve Neymar'ın oynayamayacak olmasını fırsat çevirmenin peşinde.

GALATASARAY PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tam bu noktada, ülkemizdeki futbolseverlerin de bu zorlu randevuya yönelik araştırmaları yoğunluk gösterdi. Bu doğrultuda, 'Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?' sorusunun cevabı günün ilk saatlerinden bu yana en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Haberimizin detaylarından, Galatasaray PSG maçınnı hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenebilir; zorlu mücadelenin ne zaman ve saat kaçta başlayacağını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

İşte, GS ile PSG arasındaki maça yönelik muhtemel 11'ler ve diğer son dakika gelişmeleri...