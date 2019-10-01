Kod adı zafer

BUGÜN NELER OLDU

Ligde ve Avrupa'da üst üste puan kayıpları yaşayan Trabzonspor'da, Beşiktaş galibiyetiyle moraller yükseldi. 4-1'lik skorun öncesinde ise zafere giden yolun şifreleri var. Galibiyete götüren süreç,başladı. Teknik direktör Ünal Karaman,diyerek bu karşılaşmanın üç puandan öte olduğunu vurguladı ve idmanlarda Beşiktaş'ın zayıf yönleri üzerinde durdu. Başta Sörloth olmak üzere eleştirilen Trabzonsporlu futbolculara bu sürede terapi ve motivasyon çalışması yapıldı. Sonunda ise kazanan Fırtına oldu.GÖREVE geldiğinden bu yana G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş karşısına 8 kez çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, rakiplerini dize getirdi. Bu karşılaşmalarda sadece 1 kez yenilen deneyimli teknik adam, 4 kez kazanıp 3 maçı da beraberlikle noktaladı. Bu süreçteki tek yenilgisini geçen sezon 3-1'le G.Saray karşısında alan Karaman, sarı-kırmızılıları 4-0 yenmeyi de başardı. Beşiktaş (2-2, 2-1 ve 4-1) ve F.Bahçe (2-1, 1-1, 1-1) karşısında yenilmeyen Karaman büyük maçlarda fark yarattı.BORDO-MAVİLİ yönetim, sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 3 sezon önce takıma katılan ve yıllık 3 mi-yon 250 bin Euro kazanan Arjantinlinin menajeri Trabzon'a gelirken 2 yıllık sözleşme için masaya oturulacak. İndirime gitmeyi kabul eden Sosa'nın, menajeri ile yapılacak görüşmede anlaşmanın resmen sağlanması bekleniyor