Real Madrid Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid Club Brugge maçı canlı yayın kanalı

İspanyol temsilcisi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. Sahasında bir sürpriz yaşamak istemeyen Los Galacticos, üç puan parolası ile sahada olacak. Belçika temsilcisi Club Brugge da Galatasaray karşısında aldığı bir puanın ardından Madrid deplasmanından puan çıkartmak istiyor. Tam bu noktada, karşılaşmaya yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

REAL MADRİD CLUB BRUGGE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam 19.55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid ve Club Brugge, 1976-77 sezonundaki Avrupa Kupası'ndaki eşleşmeden bu yana ilk kez karşılaşacak.

Club Brugge ile Avrupa'da oynadığı iki maçta da gol atamayan Real Madrid'in, Avrupa arenasında gol atamadığı sadece üç takım var.

REAL MADRİD - CLUB BRUGGE MUHTEMEL 11'LER:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Casemiro, Rodriguez, Kroos, Bale, Hazard, Benzema

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol, Dennis, Okereke